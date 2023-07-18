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Зеленський про атаку "Шахедів": санкцій недостатньо, треба обмежувати торгівлю з терористом

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Україна, Вівторок 18 липня 2023 23:01
Зеленський про атаку "Шахедів": санкцій недостатньо, треба обмежувати торгівлю з терористом Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

РФ продовжує обстрілювати Україну ракетами та дронами. Наявних санкцій і тиску проти Росії недостатньо, світ має обмежити торговельні відносини з державою-терористом.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.

"Кожен факт використання компонентів із країн вільного світу для виробництва зброї російських терористів, зокрема ракет і "Шахедів", - кожен такий факт буде нашим аргументом, що наявних санкцій і тиску проти Росії недостатньо", - йдеться у заяві.

Зеленський зауважив, що світ повинен настільки обмежити торговельні відносини з державою-терористом, щоб жодного компонента з вільного світу не можна було використати для терору.

Що цьому передувало

РФ вночі атакувала Миколаїв іранськими дронами, які складаються з іноземних комплектуючих. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак закликав до посилення санкційного тиску проти РФ.

Нагадаємо, що вночі 18 липня РФ атакувала Україну шістьома крилатими ракетами "Калібр" та 36 ударними дронами типу Shahed. Силам ППО вдалося знищити 38 повітряних цілей.

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