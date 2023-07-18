Зеленский об атаке "Шахедов": санкций недостаточно, надо ограничивать торговлю с террористом

РФ продолжает обстреливать Украину ракетами и дронами. Имеющихся санкций и давления против России недостаточно, мир должен ограничить торговые отношения с государством-террористом.

"Каждый факт использования компонентов из стран свободного мира для производства оружия российских террористов, в частности ракет и "Шахедов", - каждый такой факт будет нашим аргументом, что имеющихся санкций и давления против России недостаточно", - говорится в заявлении.

Зеленский отметил, что мир должен настолько ограничить торговые отношения с государством-террористом, чтобы ни одного компонента из свободного мира нельзя было использовать для террора.

Что этому предшествовало

РФ ночью атаковала Николаев иранскими дронами, состоящими из иностранных комплектующих. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал к усилению санкционного давления против РФ.