Зеленський про "атаку" на Кремль: росіяни вдарили в штангу з цією вигаданою історією

"Ні, зрозуміло, що ми за цим не стояли. І вони, як кажуть футболісти, попали в штангу з цією вигаданою історією, тому що як воно долетіло прямо в Кремль з України, як так, що у них не працює ППО зовсім, і як, що воно зачепилося за шпиль", - сказав президент.

Він наголосив, що росіяни не оприлюднили ніяких деталей так званої "атаки", зокрема не вказали, що за дрон нібито атакував Кремль.

На думку Зеленського, метою цієї "атаки" було бажання росіян завдати "удари у відповідь".

"Серйозно світ реагує, коли вони (росіяни, - ред.) б'ють по цивільному населенню. Вони постійно шукають виправдовування таким діям. Багато було вбито людей в Умані, Херсоні і зовсім не військових", - додав Зеленський.

Президент України вважає, що "атаку" на Кремль організували самі росіяни, проте вона не досягла своєї мети, оскільки навіть пропагандисти РФ не повірили у цю історію.

"Я думаю, вони самі це зробили. Ні жертв, ніхто не поранений, ніщо там не відбулося... Вони самі це зробили. Я абсолютно впевнений у цьому", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, 3 травня в Росії заявили, що дрони намагалися "атакувати" Кремль. Москва звинуватила Україну.

При цьому в Офісі президента заперечили заяви росіян і заявили, що Україні зосереджена на звільненні власних територій.

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