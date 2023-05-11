Зеленский об "атаке" на Кремль: россияне ударили в штангу с этой вымышленной историей

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что так называемую "атаку дронов" на Кремль организовали сами россияне. Однако цель этой вымышленной истории не была достигнута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью BBC .

"Нет, понятно, что мы за этим не стояли. И они, как говорят футболисты, попали в штангу с этой выдуманной историей, потому что как оно долетело прямо в Кремль из Украины, как так, что у них не работает ПВО совсем, и как, что оно зацепилось за шпиль", - сказал президент.

Он подчеркнул, что россияне не обнародовали никаких деталей так называемой "атаки", в частности не указали, что за дрон якобы атаковал Кремль.

По мнению Зеленского, целью этой "атаки" было желание россиян нанести "ответные удары".

"Серьезно мир реагирует, когда они (россияне, - ред.) бьют по гражданскому населению. Они постоянно ищут оправдания таким действиям. Многие были убиты люди в Умани, Херсоне и вовсе не военные", - добавил Зеленский.

Президент Украины считает, что "атаку" на Кремль организовали сами россияне, однако она не достигла своей цели, поскольку даже пропагандисты РФ не поверили в эту историю.

"Я думаю, они сами это сделали. Нет жертв, никто не ранен, ничто там не произошло... Они сами это сделали. Я абсолютно уверен в этом", - подчеркнул глава государства.

Напомним, 3 мая в России заявили, что дроны пытались "атаковать" Кремль. Москва обвинила Украину

При этом в Офисе президента отрицали заявления россиян и заявили, что Украина сосредоточена на освобождении собственных территорий.

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