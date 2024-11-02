UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Зеленський про атаку дронів: терористи уміють використовувати час, який дає їм нерішучість світу

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку дронів по Україні 2 листопада. За його словами, РФ вміє використовувати час, який дає їм нерішучість світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Постійні терористичні удари по містах України доводять, що тиск на Росію та її спільників недостатній. Сьогодні з четвертої ранку тривала повітряна тривога в містах України", - розповів він.

За його словами, через атаку російських безпілотників, на жаль, є пошкодження та постраждалі в різних районах Києва.

"Удари та пошкодження були й у Полтавській, Сумській та Харківській областях. Я дякую нашим захисникам неба, які щоночі збивають "Шахеди". Цього року майже кожна ніч, іноді й ранок, і день - загроза "Шахедів". Ударних дронів, які Росії дав Іран і які стали одним з основних знарядь російського терору проти України", - зазначив глава держави.

На думку Зеленського, потрібно більше тиску на російську здатність виробляти таку зброю.

"Потрібна можливість знищувати й бази зберігання "Шахедів", і всю наявну інфраструктуру їхнього виробництва та логістики. Терористи, на жаль, уміють використовувати час, який дає їм нерішучість вільного світу", - зазначив він.

Атака РФ по Україні

Російські війська в ніч проти 2 листопада знову атакували Україну дронами-камікадзе. У багатьох областях, у тому числі у Києві та області, працювала ППО.

Зокрема, у Києві уламки дронів, що впали, стали причиною пошкоджень відразу в шести районах. Двоє людей постраждали, один із них - поліцейський.

При цьому сили ППО збили усі безпілотники, якими РФ намагалася атакувати Київ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийКиївРосійська ФедераціяПолтавська областьІранСумська областьППОХарківВійна в УкраїніОбстріли КиєваДрони