Зеленський про атаку дронів: терористи уміють використовувати час, який дає їм нерішучість світу

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку дронів по Україні 2 листопада. За його словами, РФ вміє використовувати час, який дає їм нерішучість світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Постійні терористичні удари по містах України доводять, що тиск на Росію та її спільників недостатній. Сьогодні з четвертої ранку тривала повітряна тривога в містах України", - розповів він.
За його словами, через атаку російських безпілотників, на жаль, є пошкодження та постраждалі в різних районах Києва.
"Удари та пошкодження були й у Полтавській, Сумській та Харківській областях. Я дякую нашим захисникам неба, які щоночі збивають "Шахеди". Цього року майже кожна ніч, іноді й ранок, і день - загроза "Шахедів". Ударних дронів, які Росії дав Іран і які стали одним з основних знарядь російського терору проти України", - зазначив глава держави.
На думку Зеленського, потрібно більше тиску на російську здатність виробляти таку зброю.
"Потрібна можливість знищувати й бази зберігання "Шахедів", і всю наявну інфраструктуру їхнього виробництва та логістики. Терористи, на жаль, уміють використовувати час, який дає їм нерішучість вільного світу", - зазначив він.
Російські війська в ніч проти 2 листопада знову атакували Україну дронами-камікадзе. У багатьох областях, у тому числі у Києві та області, працювала ППО.
Зокрема, у Києві уламки дронів, що впали, стали причиною пошкоджень відразу в шести районах. Двоє людей постраждали, один із них - поліцейський.
При цьому сили ППО збили усі безпілотники, якими РФ намагалася атакувати Київ.
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