Зеленський про атаку дронів: терористи уміють використовувати час, який дає їм нерішучість світу

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку дронів по Україні 2 листопада. За його словами, РФ вміє використовувати час, який дає їм нерішучість світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Постійні терористичні удари по містах України доводять, що тиск на Росію та її спільників недостатній. Сьогодні з четвертої ранку тривала повітряна тривога в містах України", - розповів він.

За його словами, через атаку російських безпілотників, на жаль, є пошкодження та постраждалі в різних районах Києва.

"Удари та пошкодження були й у Полтавській, Сумській та Харківській областях. Я дякую нашим захисникам неба, які щоночі збивають "Шахеди". Цього року майже кожна ніч, іноді й ранок, і день - загроза "Шахедів". Ударних дронів, які Росії дав Іран і які стали одним з основних знарядь російського терору проти України", - зазначив глава держави.

На думку Зеленського, потрібно більше тиску на російську здатність виробляти таку зброю.

"Потрібна можливість знищувати й бази зберігання "Шахедів", і всю наявну інфраструктуру їхнього виробництва та логістики. Терористи, на жаль, уміють використовувати час, який дає їм нерішучість вільного світу", - зазначив він.