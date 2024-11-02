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Зеленский об атаке дронов: террористы умеют использовать время, которое дает им нерешительность мира

Украина, Суббота 02 ноября 2024 11:26
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Зеленский об атаке дронов: террористы умеют использовать время, которое дает им нерешительность мира Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку дронов по Украине 2 ноября. По его словам, РФ умеет использовать время, которое дает им нерешительность мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Постоянные террористические удары по городам Украины доказывают, что давление на Россию и ее сообщников недостаточно. Сегодня с четырех утра продолжалась воздушная тревога в городах Украины", - рассказал он.

По его словам, из-за атаки российских беспилотников, к сожалению, есть повреждения и пострадавшие в разных районах Киева.

"Удары и повреждения были и в Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Я благодарю наших защитников неба, которые каждую ночь сбивают "Шахеды". В этом году почти каждая ночь, иногда и утро, и день - угроза "Шахедов". Ударных дронов, которые России дал Иран и ставших одним из основных орудий российского террора против Украины", - отметил глава государства.

По мнению Зеленского, требуется большее давление на российскую способность производить такое оружие.

"Нужна возможность уничтожать и базы хранения "Шахедов", и всю имеющуюся инфраструктуру их производства и логистики. Террористы, к сожалению, умеют использовать время, которое дает им нерешительность свободного мира", - отметил он.

Атака РФ по Украине

Российские войска в ночь на 2 ноября снова атаковали Украину дронами-камикадзе. Во многих областях, в том числе в Киеве и области, работала ПВО.

В частности, в Киеве упавшие обломки дронов стали причиной повреждений сразу в шести районах. Двое людей пострадали, один из них - полицейский.

При этом силы ПВО сбили все беспилотники, которыми РФ пыталась атаковать Киев.

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Зеленский об атаке дронов: террористы умеют использовать время, которое дает им нерешительность мира
Зеленский об атаке дронов: террористы умеют использовать время, которое дает им нерешительность мира
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