Зеленський про атаки Росії: За добу терористичних ударів зазнали понад 10 регіонів України

"Терористичних ударів зазнали Житомирщина, Київщина, Сумщина, Дніпро, Кривий Ріг, Харківщина, Запоріжжя, Миколаїв та інші міста півдня України, Донбас", - сказав глава держави.

Зеленський запевнив, що всюди, де це можливо, тривають прискорені відновлювальні роботи.

Водночас він наголосив, що загальна ситуація ще потребує дуже свідомого споживання електрики й обмеження використання в пікові години техніки, яка споживає багато енергії.

"Що більш свідомим є наше побутове споживання електрики із 17 до 23 години, то більш стабільною буде наша енергосистема. Кожен і кожна, хто дотримується цього простого правила для пікових годин, допомагає всій країні", - додав президент.