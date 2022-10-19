RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский об атаках России: За сутки террористических ударов подверглись более 10 регионов Украины

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в течение суток коварно атаковали более 10 регионов Украины. В настоящее время продолжаются восстановительные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"Террористических ударов подверглись Житомирщина, Киевщина, Сумщина, Днепр, Кривой Рог, Харьковщина, Запорожье, Николаев и другие города юга Украины, Донбасс", - сказал глава государства.

Зеленский заверил, что повсюду, где это возможно, продолжаются ускоренные восстановительные работы.

В то же время он подчеркнул, что общая ситуация еще требует очень сознательного потребления электричества и ограничения использования в пиковые часы техники, потребляющей много энергии.

"Что осознаннее наше бытовое потребление электричества с 17 до 23 часов, тем более стабильной будет наша энергосистема. Каждый и каждая, кто придерживается этого простого правила для пиковых часов, помогает всей стране", - добавил президент.

Напомним, Зеленский рассказал, что немецкая система ПВО IRIS-T, уже задействованная на южном направлении Украины, очень хорошо показала себя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна России против Украины