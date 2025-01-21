Зеленський: армія РФ в Україні зросла втричі, без гарантій безпеки зросте загроза для Європи

"На сьогодні 608 тисяч російських військ знаходиться на території України. Це в три рази угруповування більше, ніж те, що на початку 2022 року йшло на нас. І тому, коли кажуть, що є достатньо допомоги - порівняйте, що було тоді і що відбувається зараз", - сказав Зеленський.

За його словами, на початку вторгнення РФ допомога Америки була 90%, а сьогодні те, що є у наших військових на полі бою - 40% українське виробництво, і близько 40% США і трішки менше, ніж США - Європа.

"Це велика різниця. І коли кажуть як ми тримаємося - ми тримаємося за рахунок серйозного зростання вітчизняного виробництва і зростання виробництва в Європі і також зростання виробництва в США. Але цього недостатньо, тому що ми зростали в рази. Європа так не зростала", - заявив президент.

Водночас він зауважив, що Росія також зростала у виробництві озброєння. Адже наразі на території РФ близько 30 заводів у військовому секторі, а в Європі - 45. Але Росія виробляє майже в два рази більше ніж Європа.

"Він вкладає все в це. А Європа недовкладає, хоча можливості технічні у Європи більші. І коли не буде сильних гарантій безпеки, обʼєми будуть знижуватись, нам прийдеться розраховувати тільки на себе і на Європу і цього замало", - вважає Зеленський.

Саме тому, на його думку, потрібно, щоб Європа і США були в союзі.

"Як ви вважаєте, якщо не буде сильних гарантій безпеки, якщо Путін повернеться, а він точно повернеться з армією в 10 разів більше, ніж те угруповування на початку 2022 року. Бо воно вже майже в 4,5 раза більше. Для чого він повернеться - для повної окупації всіх країн, які були республіками в Радянському союзі і потім буде робити як з нашим Кримом - заходити в країни ЄС, щоб там стояти хоча б трішечки, щоб робити ультиматуми тим чи іншим країнам", - підкреслив Зеленський.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, раніше Зеленський зазначав, що Україна робить все можливе для того, щоб закінчити війну у цьому році. Припинення війни є спільною метою України та її партнерів, а не Росії.

Також Зеленський зауважив, що Трамп може бути першим лідером, який після повномасштабного вторгнення Росії відвідає Україну, прилетівши в країну літаком.