Зеленский: армия РФ в Украине выросла втрое, без гарантий безопасности возрастет угроза для Европы

"На сегодня 608 тысяч российских войск находится на территории Украины. Это в три раза группировка больше, чем то, что в начале 2022 года шло на нас. И поэтому, когда говорят, что есть достаточно помощи - сравните, что было тогда и что происходит сейчас", - сказал Зеленский.

По его словам, в начале вторжения РФ помощь Америки была 90%, а сегодня то, что есть у наших военных на поле боя - 40% украинское производство, и около 40% США и чуть меньше, чем США - Европа.

"Это большая разница. И когда говорят как мы держимся - мы держимся за счет серьезного роста отечественного производства и роста производства в Европе и также роста производства в США. Но этого недостаточно, потому что мы росли в разы. Европа так не росла", - заявил президент.

В то же время он отметил, что Россия также росла в производстве вооружения. Ведь сейчас на территории РФ около 30 заводов в военном секторе, а в Европе - 45. Но Россия производит почти в два раза больше чем Европа.

"Он вкладывает все в это. А Европа недовкладывает, хотя возможности технические у Европы больше. И когда не будет сильных гарантий безопасности, объемы будут снижаться, нам придется рассчитывать только на себя и на Европу и этого мало", - считает Зеленский.

Именно поэтому, по его мнению, нужно, чтобы Европа и США были в союзе.

"Как вы считаете, если не будет сильных гарантий безопасности, если Путин вернется, а он точно вернется с армией в 10 раз больше, чем та группировка в начале 2022 года. Потому что она уже почти в 4,5 раза больше. Для чего он вернется - для полной оккупации всех стран, которые были республиками в Советском союзе и потом будет делать как с нашим Крымом - заходить в страны ЕС, чтобы там стоять хотя бы немного, чтобы делать ультиматумы тем или иным странам", - подчеркнул Зеленский.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, ранее Зеленский отмечал, что Украина делает все возможное для того, чтобы закончить войну в этом году. Прекращение войны является общей целью Украины и ее партнеров, а не России.

Также Зеленский отметил, что Трамп может быть первым лидером, который после полномасштабного вторжения России посетит Украину, прилетев в страну самолетом.