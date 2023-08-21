Зеленський звертається до парламенту Данії (трансляція)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Сьогодні звертаюся до парламенту Королівства Данія. Продовжуємо важливі зустрічі", - написав Зеленський.

Головні заяви Зеленського

Зеленський у парламенті Данії заявив, що усі сусіди Росії під загрозою, якщо Україна не вистоїть.

"Зараз російське зло б'є болем і смертями по українських містах і селах. Але відкрито говорить, що Україною не обмежиться. Потім, після нашої країни вони хочуть понести ці страждання далі у Європу, і далі у світ. І я впевнений, що ви це чуєте з Москви. Всі сусіди Росії під загрозою, якщо Україна не вистоїть", - наголосив президент.

Але він зауважив, що Україні вдасться вистояти й він прагне, щоб партнери це "почули, побачили та відчули".

Також Зеленський подякував парламенту Данії за військову допомогу, зокрема за "Гарпуни", яких "бояться росіяни".

"Я хочу подякувати вам від усіх українців. Дякую, Даніє, за вашу солідарність. Дякую за всю вашу допомогу, надану Україні. Дякую за "Гарпуни" (протикорабельні ракети - ред.), росіяни їх бояться (з посмішкою - ред.). Дякую за "Цезарі", "Леопарди", "Бредлі", дрони. Так, вони (росіяни - ред.) бояться дронів. І дякую вам за машини для розмінування", - сказав президент.

Він зауважив, що все це служить просто зараз для того, щоб захистити життя людей.

Візит Зеленського до Нідерландів та Данії

Нагадаємо, 20 серпня, президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Нідерландів. Там він зустрівся з прем'єр-міністром країни Марком Рютте. Головним питанням поїздки були винищувачі F-16.

Після Нідерландів глава держави вирушив до Данії. У ході візиту Зеленський провів зустрічі прем'єр-міністром країни Метте Фредеріксен та королівською родиною.

Як стало відомо, Нідерланди й Данія зобов'язуються поставити Україні винищувачі F-16 після виконання умов для такої передачі.

Зокрема, Україна отримає від Нідерландів 42 американських винищувачів F-16, а від Данії - 19 літаків. Навчання українських пілотів розпочнеться якомога скоріше.