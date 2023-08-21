Зеленский обращается к парламенту Дании (трансляция)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Сегодня обращаюсь к парламенту Королевства Дания. Продолжаем важные встречи", - написал Зеленский.

Главные заявления Зеленского

Зеленский в парламенте Дании заявил, что все соседи России под угрозой, если Украина не устоит.

"Сейчас российское зло бьет болью и смертями по украинским городам и селам. Но открыто говорит, что Украиной не ограничится. Затем после нашей страны они хотят понести эти страдания дальше в Европу, и дальше в мир. И я уверен, что вы это слышите из Москвы. Все соседи России под угрозой, если Украина не устоит", - подчеркнул президент.

Но он отметил, что Украине удастся выстоять и он стремится к тому, чтобы партнеры это "услышали, увидели и почувствовали".

Также Зеленский поблагодарил парламент Дании за военную помощь, в частности за "Гарпуны", которых "боятся россияне".

"Я хочу поблагодарить вас от всех украинцев. Спасибо, Дания, за вашу солидарность. Спасибо за всю вашу помощь, оказанную Украине. Спасибо за "Гарпуны" (противокорабельные ракеты - ред.), россияне их боятся (с улыбкой - ред.). Спасибо за "Цезари", "Леопарды", "Брэдли", дроны. Да, они (россияне - ред.) боятся дронов. И благодарю вас за машины для разминирования", - сказал президент.

Он отметил, что все это служит прямо сейчас для того, чтобы защитить жизнь людей.

Визит Зеленского в Нидерланды и Данию

Напомним, 20 августа президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Нидерланды. Там он встретился с премьер-министром страны Марком Рютте. Главным вопросом поездки были истребители F-16.

После Нидерландов глава государства отправился в Данию. В ходе визита Зеленский провел встречи премьер-министром страны Мэтте Фредериксен и королевской семьей.

Как стало известно, Нидерланды и Дания обязуются поставить Украину истребители F-16 после выполнения условий для такой передачи.

В частности, Украина получит от Нидерландов 42 американских истребителя F-16, а от Дании - 19 самолетов. Обучение украинских пилотов начнется как можно скорее.