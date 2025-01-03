Зеленський анонсував зустрічі та перемовини щодо посилення ППО

Зеленський звернув увагу на те, що лише за перші три дні нового року російська армія застосувала проти українських міст і сіл понад 300 ударних дронів та близько 20 ракет, зокрема балістичних.

"Такий російський терор, який не втрачає інтенсивності, вимагає і від нас, і від усіх партнерів не зменшувати активності в розбудові нашого повітряного щита, усіх його системних елементів - від Patriot до мобільних вогневих груп", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що Україні потрібно постійно поповнювати запас ракет для ППО. А також збільшувати спроможність мобільних вогневих груп.

"Я вдячний усім партнерам, які допомагають. Готуємося до зустрічей і перемовин наступного тижня заради більшої міцності нашої протиповітряної оборони. Графік відповідної роботи вже попередньо погоджений", - заявив президент.

Російські атаки по Україні

Варто зауважити, що лише у ніч на 3 січня Російська Федерація атакувала Україну 93 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами. Сили оборони змогли збити 60 дронів, ще 26 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Варто також нагадати, що восени РФ також значно посилила атаки на енергетичну інфраструктуру України. Тоді Зеленський заявив що Україні потрібно ще 12-15 систем ППО, щоб повністю захиститися від ударів РФ.