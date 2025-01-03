Зеленський анонсував зустрічі та перемовини щодо посилення ППО

Невдовзі представники України проведуть низку зустрічей із закордонними партнерами. Це необхідно для того, щоб посилити протиповітряну оборону країни.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.
Зеленський звернув увагу на те, що лише за перші три дні нового року російська армія застосувала проти українських міст і сіл понад 300 ударних дронів та близько 20 ракет, зокрема балістичних.
"Такий російський терор, який не втрачає інтенсивності, вимагає і від нас, і від усіх партнерів не зменшувати активності в розбудові нашого повітряного щита, усіх його системних елементів - від Patriot до мобільних вогневих груп", - сказав Зеленський.
Він нагадав, що Україні потрібно постійно поповнювати запас ракет для ППО. А також збільшувати спроможність мобільних вогневих груп.
"Я вдячний усім партнерам, які допомагають. Готуємося до зустрічей і перемовин наступного тижня заради більшої міцності нашої протиповітряної оборони. Графік відповідної роботи вже попередньо погоджений", - заявив президент.
Варто зауважити, що лише у ніч на 3 січня Російська Федерація атакувала Україну 93 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами. Сили оборони змогли збити 60 дронів, ще 26 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.
Варто також нагадати, що восени РФ також значно посилила атаки на енергетичну інфраструктуру України. Тоді Зеленський заявив що Україні потрібно ще 12-15 систем ППО, щоб повністю захиститися від ударів РФ.
Це питання він обговорював з генсекретарем НАТО Марком Рютте. Той заявив, що Альянс знає про запит України щодо надання нових систем протиповітряної оборони.
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