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Зеленський анонсував зустріч з Трампом у вересні

12:07 08.09.2026 Вт
2 хв
Президент розповів, які теми першочергово можуть бути піднятими на переговорах
aimg Олена Чупровська
Фото: президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп (Офіс президента)

Зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа може відбутись у двадцятих числах вересня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Зеленський у коментарі журналістам.

Зеленський повідомив, що Україна готує власну ракетну програму "Фрея" і сподівається на підтримку цього напряму з боку США.

З європейськими партнерами Київ, за словами президента, точно отримає бажаний результат. Проте до цього моменту Україні потрібні пакети балістичних ракет саме від американської сторони.

Зеленський розраховує підняти це питання на зустрічі з Дональдом Трампом.

"Я розраховую в 20-х числах на зустріч з Трампом. Підняти цю тему. І дай Бог буде результат", - сказав Зеленський.

За словами Зеленського, сторони рухаються до тристороннього формату переговорів.

"Ми домовилися з американською стороною: давайте все це підготуємо між собою, а потім вже прокомунікуємо", - додав він.

Тим часом раніше стало відомо, що Зеленський запропонував провести новий раунд переговорів за участі США на майданчику Генасамблеї ООН у Нью-Йорку наприкінці вересня.

Президент розраховує використати найближчі два місяці, щоб повернути дипломатичний процес до активної фази.

Також повідомлялося, що США вивчають можливість зимової деескалації війни між Україною та Росією й одночасного відновлення переговорів щодо ширшої мирної угоди.

Серед обговорюваних ідей - кроки щодо енергетичних об'єктів, поставок зерна та експорту нафти й газу.

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Володимир ЗеленськийДональд Трамп