Зеленський анонсував зміни у Силах оборони України

За словами Зеленського, Паліса доповів про підготовку до зустрічей із радниками з питань безпеки, які прибудуть в Україну, а також до роботи в межах "коаліції рішучих" на рівні лідерів.

За словами президента, військовий компонент є ключовим для реального гарантування безпеки.

"Також Павло опрацьовує питання необхідних змін у Силах оборони України та найближчими тижнями займатиметься відповідною роботою з бригадами й військовим командуванням для визначення рішень, які спрацюють", - повідомив глава держави.

Окрім того, готується модернізація військової освіти з врахуванням досвіду оборони України в повномасштабній війні.

"Освітній процес та підготовка офіцерів мають бути засновані на реальному досвіді оборони України. Підписав і нові укази про відзначення наших воїнів державними нагородами", - додав Зеленський.