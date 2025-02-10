Зеленський анонсував засідання РНБО через "неадекватні" ціни на ліки

Проблема цін на ліки

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що деякі аптечні мережі здійснюють абсолютно неприпустимі маніпуляції з цінами на ліки.

За словами глави держави, відповідальність за таку проблему лежить на міністрі охорони здоров'я Вікторі Ляшку.

Він запевнив, що якщо глава МОЗ і АМКУ не розроблять рішення для зниження цін на ліки, будуть кадрові рішення.

До слова, у 2024 році ціни на ліки в середньому зросли на 10,81%. У 2023 році цей показник був вищим.

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