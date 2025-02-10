Зеленский анонсировал заседание СНБО из-за "неадекватных" цен на лекарства

В Украине цены на лекарства являются неадекватными. Совет нацбезопасности и обороны проведет по этому вопросу заседание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Глава государства рассказал, что провел совещание при участии премьер-министра Дениса Шмыгаля, первого вице-премьера, министра экономики Украины Юлии Свириденко и министра здравоохранения Виктора Ляшко. Главной темой стали цены на лекарства.
"Цены совершенно неадекватные. Аптечные сети и производители должны предоставить более комфортные условия нашим людям. Готовим заседание СНБО по этому поводу и очень конкретные предложения в интересах наших людей, чтобы снизить цены", - отметил Зеленский.
Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые аптечные сети совершают абсолютно недопустимые манипуляции с ценами на лекарства.
По словам главы государства, ответственность за такую проблему лежит на министре здравоохранения Викторе Ляшко.
Он заверил, что если глава Минздрава и АМКУ не разработают решения для снижения цен на лекарства, будут кадровые решения.
К слову, в 2024 году цены на лекарства в среднем выросли на 10,81%. В 2023 году этот показатель был выше.
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