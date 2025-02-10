Зеленский анонсировал заседание СНБО из-за "неадекватных" цен на лекарства

Проблема цен на лекарства

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые аптечные сети совершают абсолютно недопустимые манипуляции с ценами на лекарства.

По словам главы государства, ответственность за такую проблему лежит на министре здравоохранения Викторе Ляшко.

Он заверил, что если глава Минздрава и АМКУ не разработают решения для снижения цен на лекарства, будут кадровые решения.

К слову, в 2024 году цены на лекарства в среднем выросли на 10,81%. В 2023 году этот показатель был выше.

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