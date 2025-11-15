ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Зеленський анонсував запуск "є-балів" для військових: коли запрацює система

Субота 15 листопада 2025 01:14
Зеленський анонсував запуск "є-балів" для військових: коли запрацює система Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Вже з 1 грудня в Україні запрацює система електронних балів для військових. Рішення вже підготовлено.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення.

"Сили безпілотних систем - "Птахи Мадяра", інші наші відповідні підрозділи - будуть задіяні значно більше й отримають більше ресурсу", - поінформував президент.

Глава держави зазначив, що вже є розширений функціонал для військових, і у різних бригадах про це вже говорили.

"І вже з 1 грудня має запрацювати система електронних балів - "є-балів" - за евакуацію поранених наземними роботизованими комплексами і також за інші використання НРК бойовими підрозділами. Рішення - воно підготовлене", - розповів Зеленський.

Президент додав, що держава також повністю забезпечує пряме фінансування бригадам на інші потреби. Зокрема, на дрони та на закупівлю комплектуючих.

Що відомо про "є-бали"

Нагадаємо, що "е-бали" - це електронна система обліку результатів військових. Вона дозволяє не просто фіксувати, хто і як виконує роботу на фронті, а й дає змогу:

справедливо оцінювати внесок кожного бійця;

ухвалювати обґрунтовані рішення щодо ротацій, нагород чи підвищень;

і головне - розподіляти ресурси, зокрема дрони, у ті підрозділи, де вони справді потрібні.

Раніше ми писали, що весною 2025 року відбулася конференція Defence Tech Era, присвячена другій річниці оборонного кластера Brave1.

Під час заходу віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про систему нарахування "е-балів".

Він зазначив, що в межах цього проєкту українські військові отримують бали за знищення ворожої техніки та живої сили, а накопичені бонуси можуть використати для отримання необхідного озброєння.

Також ми писали, що у липня проєкт "Армія дронів бонус", відомий також як "є-бали", був переданий від Держспецзв’язку до Мінцифри, Міноборони, Агенції оборонних закупівель та кластеру Brave1.

Володимир Зеленський Збройні сили України Війна в Україні
