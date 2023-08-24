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Зеленський анонсував законодавчі ініціативи проти тих, хто намагається послабити силу України

Четвер 24 серпня 2023 12:43
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Зеленський анонсував законодавчі ініціативи проти тих, хто намагається послабити силу України Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні хочуть ухвалити законодавчі ініціативи, що будуть спрямовані проти тих, хто намагається послабити нашу силу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Він зазначив, що Україні дадуть таку силу, якої достатньо, щоб перемагати завжди.

"І будемо жорстко ставитися до усіх, хто намагається розпродати, послабити силу українську. І будуть відповідні законодавчі ініціативи найближчим часом. Ми будемо берегти нашу єдність", - сказав він.

Нещодавні ініціативи президента

Через скандали із начальниками Територіальних центрів комплектування та соцпідтримки Зеленський ухвалив рішення РНБО, яке передбачає доручення звільнити всіх начальників обласних військкоматів.

Він також зазначив, що України готуватиме рішення, щоб виправити неякісну роботу військово-лікарських комісій.

А вчора президент повідомив, що українські бійці просять посилити мобілізацію, але для цього необхідно врегулювати питання з військкоматами та ВЛК.

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Володимир Зеленський
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