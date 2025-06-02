Зеленський анонсував візит нового президента Румунії в Україну

Новий президент Румунії Нікушор Дан підтвердив свою участь в саміті Україна - Південно-Східна Європа, який відбудеться цього літа в Одесі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
Як розповів Зеленський, сьогодні він вперше зустрівся з новим президентом Румунії і привітав із перемогою на виборах.
Президенти обговорили дипломатичну роботу заради досягнення миру в Україні та всій Європі, зустріч у Стамбулі, а також необхідність посилення санкцій проти Росії, щоб не дати Москві можливостей збільшувати своє військове виробництво та продовжувати війну.
Також окрему увагу приділили майбутньому саміту НАТО в Гаазі.
"Дякую Нікушору Дану за запевнення, що Україна може розраховувати на продовження допомоги від Румунії, підтримку членства в ЄС і НАТО, та підтвердження особистої участі Президента в саміті Україна - Південно-Східна Європа, який відбудеться в Одесі", - додав Зеленський.
Нагадаємо, 18 травня у Румунії відбувся другий тур переголосування на президентських виборах, який був призначений після анулювання результатів першого туру Конституційним судом у грудні 2024 року.
Після обробки 99,94% бюлетенів, лідером перегонів став Нікушор Дан, який отримав 53,69% голосів. Його опонент Сіміон здобув підтримку 46,31% виборців.
26 травня Нікушор Дан офіційно став президентом Румунії. Він склав присягу та виголосив свою першу промову, в якій визначив основні напрями та пріоритети на найближчі роки.
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