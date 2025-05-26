Новообраний президент Румунії Нікушор Дан офіційно склав присягу

Нікушор Дан офіційно став президентом Румунії. Він склав присягу та виголосив свою першу промову, в якій визначив основні напрями та пріоритети на найближчі роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на HotNews.ro .

Під час присяги політик поклав руку на Біблію та Конституцію.

"Присягаюся присвятити всі свої сили і вміння духовному і матеріальному процвітанню румунського народу, поважати Конституцію і закони країни, захищати демократію, основні права і свободи громадян, суверенітет, незалежність, єдність і територіальну цілісність Румунії. Нехай допоможе мені Бог", - сказав Дан.

У своїй промові він заявив, що суспільство Румунії показало, що воно живе і сильне. За його словами, румунська держава потребує фундаментальних змін в рамках верховенства права.

"Я запрошую вас продовжувати брати участь з усією соціальною силою, яку ви продемонстрували, щоб чинити позитивний тиск на інститути румунської держави з метою реформування. Запевняю вас, що я буду президентом, відкритим до голосу суспільства і партнером суспільства", - сказав він.

Нікушор Дан також назвав своїми пріоритетами сферу освіти, охорони здоров'я, правосуддя, економіки, навколишнього середовища та зовнішньої політики.