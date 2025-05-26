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Новообраний президент Румунії Нікушор Дан офіційно склав присягу

Понеділок 26 травня 2025 13:37
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Новообраний президент Румунії Нікушор Дан офіційно склав присягу Фото: Нікушор Дан (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Нікушор Дан офіційно став президентом Румунії. Він склав присягу та виголосив свою першу промову, в якій визначив основні напрями та пріоритети на найближчі роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на HotNews.ro.

Під час присяги політик поклав руку на Біблію та Конституцію.

"Присягаюся присвятити всі свої сили і вміння духовному і матеріальному процвітанню румунського народу, поважати Конституцію і закони країни, захищати демократію, основні права і свободи громадян, суверенітет, незалежність, єдність і територіальну цілісність Румунії. Нехай допоможе мені Бог", - сказав Дан.

У своїй промові він заявив, що суспільство Румунії показало, що воно живе і сильне. За його словами, румунська держава потребує фундаментальних змін в рамках верховенства права.

"Я запрошую вас продовжувати брати участь з усією соціальною силою, яку ви продемонстрували, щоб чинити позитивний тиск на інститути румунської держави з метою реформування. Запевняю вас, що я буду президентом, відкритим до голосу суспільства і партнером суспільства", - сказав він.

Нікушор Дан також назвав своїми пріоритетами сферу освіти, охорони здоров'я, правосуддя, економіки, навколишнього середовища та зовнішньої політики.

Вибори президента в Румунії

У неділю, 18 травня, в Румунії відбувся другий тур переголосування на президентських виборах, який був призначений після анулювання результатів першого туру Конституційним судом у грудні 2024 року.

Після обробки 99,94% бюлетенів, лідером перегонів став Нікушор Дан, який отримав 53,69% голосів. Його опонент Сіміон здобув підтримку 46,31% виборців.

Також напередодні оголошення підсумків, Сіміон публічно відмовився визнавати результати та закликав своїх прибічників вийти на вулиці 19 травня, у понеділок, щоб "не дозволити вкрасти перемогу в румунського народу".

Більше деталей про хід та наслідки переголосування - в матеріалі РБК-Україна.

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Румунія Президентські вибори
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