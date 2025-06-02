Зеленский анонсировал визит нового президента Румынии в Украину

Как рассказал Зеленский, сегодня он впервые встретился с новым президентом Румынии и поздравил с победой на выборах.

Президенты обсудили дипломатическую работу ради достижения мира в Украине и всей Европе, встречу в Стамбуле, а также необходимость усиления санкций против России, чтобы не дать Москве возможностей увеличивать свое военное производство и продолжать войну.

Также отдельное внимание уделили предстоящему саммиту НАТО в Гааге.

"Спасибо Никушору Дану за заверения, что Украина может рассчитывать на продолжение помощи от Румынии, поддержку членства в ЕС и НАТО, и подтверждение личного участия Президента в саммите Украина - Юго-Восточная Европа, который состоится в Одессе", - добавил Зеленский.