Зеленський анонсував візит до Британії: обговорять нові кроки тиску на РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив про візит до Британії. У центрі переговорів посилення тиску проти агресора.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський у Telegram.
Зеленський оголосив про візит до Британії після чергової масованої атаки Росії, у якій, за його словами, могли бути задіяні ракети з Північної Кореї.
"Сьогодні під час візиту в Британію говоритиму з партнерами саме про це - про наш захист, який повинен стати основою значно сильнішого спільного захисту. А також будемо домовлятися про нові й сильні кроки тиску на Росію за цю війну та заради припинення ударів", - заявив Зеленський.
Україна прагне посилення міжнародної підтримки на тлі зростання загроз. Президент підкреслив, що агресія Росії вже виходить за межі, і до неї можуть бути залучені авторитарні режими - зокрема, Іран та Північна Корея.
За словами глави держави, захист України сьогодні - це основа безпеки для багатьох інших країн, особливо тих, які межують з Росією чи її союзниками.
"І кожному в країнах поруч із Росією, Іраном, Північною Кореєю варто думати про те, чи зможуть там захистити життя, якщо ця коаліція вбивць збережеться й продовжить поширення терору", - сказав він.
У ніч на 23 червня російські окупанти здійснили масштабний комбінований обстріл Києва та Київської області. Ворог застосував безпілотники типу "Шахед" та балістичні ракети, завдаючи ударів по житлових кварталах, інфраструктурі та об’єктах цивільної інфраструктури.
За інформацією Київської міської військової адміністрації, пошкоджено низку житлових будинків, офісних центрів та транспортної інфраструктури, зокрема один з виходів зі станції метро "Святошин". Через обстріли виникли пожежі, які оперативно ліквідовували рятувальники.
Загальна кількість постраждалих у столиці сягає 19 осіб, серед них - діти та вагітна жінка, шестеро людей загинули.
У Київській області також зафіксовано пошкодження у трьох районах - Бориспільському, Білоцерківському та Бучанському. Тут ворог влучив по житлових будинках, госпіталях і приватних об’єктах, внаслідок чого загинула одна жінка, ще кілька осіб отримали поранення.
Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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