Зеленский анонсировал визит в Британию: обсудят новые шаги давления на РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о визите в Британию. В центре переговоров усиление давления против агрессора.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский в Telegram.
Зеленский объявил о визите в Британию после очередной массированной атаки России, в которой, по его словам, могли быть задействованы ракеты из Северной Кореи.
"Сегодня во время визита в Британию буду говорить с партнерами именно об этом - о нашей защите, которая должна стать основой значительно более сильной совместной защиты. А также будем договариваться о новых и сильных шагах давления на Россию за эту войну и ради прекращения ударов", - заявил Зеленский.
Украина стремится к усилению международной поддержки на фоне роста угроз. Президент подчеркнул, что агрессия России уже выходит за пределы, и к ней могут быть привлечены авторитарные режимы - в частности, Иран и Северная Корея.
По словам главы государства, защита Украины сегодня - это основа безопасности для многих других стран, особенно тех, которые граничат с Россией или ее союзниками.
"И каждому в странах рядом с Россией, Ираном, Северной Кореей стоит думать о том, смогут ли там защитить жизнь, если эта коалиция убийц сохранится и продолжит распространение террора", - сказал он.
В ночь на 23 июня российские оккупанты осуществили масштабный комбинированный обстрел Киева и Киевской области. Враг применил беспилотники типа "Шахед" и баллистические ракеты, нанося удары по жилым кварталам, инфраструктуре и объектам гражданской инфраструктуры.
По информации Киевской городской военной администрации, поврежден ряд жилых домов, офисных центров и транспортной инфраструктуры, в частности один из выходов со станции метро "Святошин". Из-за обстрелов возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели.
Общее количество пострадавших в столице достигает 19 человек, среди них - дети и беременная женщина, шесть человек погибли.
В Киевской области также зафиксированы повреждения в трех районах - Бориспольском, Белоцерковском и Бучанском. Здесь враг попал по жилым домам, госпиталям и частным объектам, в результате чего погибла одна женщина, еще несколько человек получили ранения.
Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.
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