Зеленський анонсував візит до Британії: обговорять нові кроки тиску на РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив про візит до Британії. У центрі переговорів посилення тиску проти агресора.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський у Telegram.

Зеленський оголосив про візит до Британії після чергової масованої атаки Росії, у якій, за його словами, могли бути задіяні ракети з Північної Кореї.

"Сьогодні під час візиту в Британію говоритиму з партнерами саме про це - про наш захист, який повинен стати основою значно сильнішого спільного захисту. А також будемо домовлятися про нові й сильні кроки тиску на Росію за цю війну та заради припинення ударів", - заявив Зеленський.

Україна прагне посилення міжнародної підтримки на тлі зростання загроз. Президент підкреслив, що агресія Росії вже виходить за межі, і до неї можуть бути залучені авторитарні режими - зокрема, Іран та Північна Корея.

За словами глави держави, захист України сьогодні - це основа безпеки для багатьох інших країн, особливо тих, які межують з Росією чи її союзниками.

"І кожному в країнах поруч із Росією, Іраном, Північною Кореєю варто думати про те, чи зможуть там захистити життя, якщо ця коаліція вбивць збережеться й продовжить поширення терору", - сказав він.