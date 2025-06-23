Зеленский анонсировал визит в Британию: обсудят новые шаги давления на РФ

Зеленский объявил о визите в Британию после очередной массированной атаки России, в которой, по его словам, могли быть задействованы ракеты из Северной Кореи.

"Сегодня во время визита в Британию буду говорить с партнерами именно об этом - о нашей защите, которая должна стать основой значительно более сильной совместной защиты. А также будем договариваться о новых и сильных шагах давления на Россию за эту войну и ради прекращения ударов", - заявил Зеленский.

Украина стремится к усилению международной поддержки на фоне роста угроз. Президент подчеркнул, что агрессия России уже выходит за пределы, и к ней могут быть привлечены авторитарные режимы - в частности, Иран и Северная Корея.

По словам главы государства, защита Украины сегодня - это основа безопасности для многих других стран, особенно тех, которые граничат с Россией или ее союзниками.

"И каждому в странах рядом с Россией, Ираном, Северной Кореей стоит думать о том, смогут ли там защитить жизнь, если эта коалиция убийц сохранится и продолжит распространение террора", - сказал он.