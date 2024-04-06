Зеленський анонсував вітчизняну зброю проти КАБів

Україна почала розробляти вітчизняну зброю проти російських керованих авіабомб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю українського президента Володимира Зеленського.
Зеленський пояснив, що проти російських КАБів спрацьовує лише один формат захисту, і це ППО.
"Тільки один формат спрацьовує - системи ППО. Ти збиваєш російські носії - і воно кілька десятків разів спрацювало. Вони йдуть далі, вони це розуміють, вони роблять КАБи, які працюють на більшій дистанції. Вони зараз збільшили відстань, а ми повинні збільшувати дальність систем ППО", - пояснив президент.
Водночас Зеленський повідомив, що Україна вже працює над виробництвом зброї, що протистоятимете ворожим КАБам.
"Інша зброя проти КАБів у нас розробляється. Вітчизняна. Не буду поки говорити яка", - сказав глава держави.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна повинна стати настільки сильною та ефективною, аби Росія знала що на кожен її удар буде відповідь, а для цього необхідно посилити виробництво вітчизняної зброї.
Зазначимо, що Україна, зокрема, вже виробляє власне далекобійне озброєння. Наприклад, спеціалістам вдалося розробити нову версію ракет "Нептун". А нещодавно стало відомо про початок серійного виробництва дронів, які є своєрідним аналогом іранських "Шахедів".
За словами міністра з питань стратегічної промисловості Олександра Камишіна, Україна значно збільшила виробництво боєприпасів. Наприклад, мін у 42 рази, артснарядів майже в 3 рази.
Крім того, нещодавно за рішення Кабінету міністрів в Україні створили Промислово-оборонний комітет. До його роботи залучать виробників зброї, незалежних експертів та фахівців.
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