Зеленський анонсував вітчизняну зброю проти КАБів

Зеленський пояснив, що проти російських КАБів спрацьовує лише один формат захисту, і це ППО.

"Тільки один формат спрацьовує - системи ППО. Ти збиваєш російські носії - і воно кілька десятків разів спрацювало. Вони йдуть далі, вони це розуміють, вони роблять КАБи, які працюють на більшій дистанції. Вони зараз збільшили відстань, а ми повинні збільшувати дальність систем ППО", - пояснив президент.

Водночас Зеленський повідомив, що Україна вже працює над виробництвом зброї, що протистоятимете ворожим КАБам.

"Інша зброя проти КАБів у нас розробляється. Вітчизняна. Не буду поки говорити яка", - сказав глава держави.