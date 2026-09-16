Зеленский анонсировал важные встречи в США и назвал темы
Украина готовит встречи с американскими партнерами, которые усилят позиции страны в войне против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Новые встречи с партнерами в США
По словам президента, вскоре пройдут встречи с партнерами в США.
"Мы готовим встречи с нашими партнерами в Соединенных Штатах Америки. Это касается и переговоров, приближения мира. Также некоторые другие очень существенные вопросы: в частности, и об энергетике, и о продовольственной безопасности, и об оружии", - говорит он.
Зеленский отметил, что будут новые пакеты поддержки для Украины, в частности, касающиеся противовоздушной обороны.
Расширение антибаллистической коалиции
Президент также заявил о подготовке расширения антибаллистической коалиции.
"Задача неизменная - на этот год подготовить результат, который можно испытать. Нужна система, система эффективная, и чтобы она была достаточно масштабной и, желательно, дешевле, чем сегодня в мире", - сообщил Зеленский.
По его словам, сотрудничество с производителями и государствами продолжается достаточно продуктивно.
"Я хочу поблагодарить всех, кто нам помогает. Сейчас больше всего - это сильные компании Европы, которые способны внести реальный вклад в антибаллистику в нашей программе Freya", - резюмировал он.
Ранее РБК-Украина писало, что после заявления США о возможной договоренности о перемирии в энергетике Киев ожидает конкретного механизма, гарантирующего соблюдение условий со стороны России.
Также сообщалось, что 14 сентября Зеленский заявил, что намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом возможность энергетического и морского перемирия во время потенциальной встречи в Нью-Йорке 21-23 сентября.