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Зеленський анонсував важливі новини для військових та держави

Україна, П'ятниця 29 вересня 2023 18:50
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Зеленський анонсував важливі новини для військових та держави Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський анонсував на завтра важливі для України та всіх військових новини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави України у Facebook.

"Цей тиждень значно посилив нашу державу й наших людей. Ще й завтра будуть важливі для України новини - для наших воїнів, для всієї нашої держави", - сказав президент.

За його словами, зараз відбувається робота над тим, щоб і наступні тижні додали Україні міцності та потрібної співпраці зі світом.

"Щоб світ нас чув, розумів і підтримував. Я дякую всім, хто допомагає! Слава кожному й кожній, хто б’ється й працює заради України та людей", - додав президент.

Ситуація на фронті

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення.

Нещодавно командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявляв, що найбільший прорив контрнаступу відбудеться після звільнення міста Токмак Запорізької області.

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