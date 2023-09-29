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Зеленский анонсировал важные новости для военных и государства

Украина, Пятница 29 сентября 2023 18:50
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Зеленский анонсировал важные новости для военных и государства Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал на завтра важные для Украины и всех военных новости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украины в Facebook.

"Эта неделя значительно усилила наше государство и наших людей. Еще и завтра будут важные для Украины новости - для наших воинов, для всего нашего государства", - сказал президент.

По его словам, сейчас происходит работа над тем, чтобы и следующие недели добавили Украине прочности и нужного сотрудничества с миром.

"Чтобы мир нас слышал, понимал и поддерживал. Я благодарю всех, кто помогает! Слава каждому и каждой, кто бьется и работает ради Украины и людей", - добавил президент.

Ситуация на фронте

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 21 боевое столкновение.

Недавно командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявлял, что наибольший прорыв контрнаступления произойдет после освобождения города Токмак Запорожской области.

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