Зеленський анонсував вагомі новини для України
Російська Федерація вдається до масованих обстрілів України через власну деградацію та бажанням помститись. Президент Володимир Зеленський анонсував вагомі новини для нашої країни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Зеленського.
"Майже щогодини я отримую повідомлення про удари окупантів по Херсону та інших громадах області. Такий терор почався одразу після того, як російська армія була змушена втекти з Херсонщини. Це помста тих, хто програв", - пише Зеленський.
За словами президента, Росія не вміє воювати, у зв'язку з чим вдається до тероризму. Енергетичний, артилерійський та ракетні терори, є наслідком деградації країни.
"Тільки звільнення нашої землі й надійні гарантії безпеки для України можуть захистити наш народ від будь-яких російських ескалацій. Щодня працюємо з партнерами заради цього. Скоро будуть вагомі новини", - завив президент.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент провів чергове засідання Ставки. Під час засідання були порушені питання щодо відновлення енергетичної системи країни та боїв у Донецькій області.
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