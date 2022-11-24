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Зеленський анонсував вагомі новини для України

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Четвер 24 листопада 2022 23:16
Зеленський анонсував вагомі новини для України Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація вдається до масованих обстрілів України через власну деградацію та бажанням помститись. Президент Володимир Зеленський анонсував вагомі новини для нашої країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Зеленського.

"Майже щогодини я отримую повідомлення про удари окупантів по Херсону та інших громадах області. Такий терор почався одразу після того, як російська армія була змушена втекти з Херсонщини. Це помста тих, хто програв", - пише Зеленський.

За словами президента, Росія не вміє воювати, у зв'язку з чим вдається до тероризму. Енергетичний, артилерійський та ракетні терори, є наслідком деградації країни.

"Тільки звільнення нашої землі й надійні гарантії безпеки для України можуть захистити наш народ від будь-яких російських ескалацій. Щодня працюємо з партнерами заради цього. Скоро будуть вагомі новини", - завив президент.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент провів чергове засідання Ставки. Під час засідання були порушені питання щодо відновлення енергетичної системи країни та боїв у Донецькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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