ua ru
Чт, 24 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский анонсировал весомые новости для Украины

Новина українською →
Четверг 24 ноября 2022 23:16
Зеленский анонсировал весомые новости для Украины Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация прибегает к массированным обстрелам Украины из-за собственной деградации и желания отомстить. Президент Владимир Зеленский анонсировал весомые новости для нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.

"Почти каждый час я получаю сообщения об ударах оккупантов по Херсону и другим громадам области. Такой террор начался сразу после того, как российская армия была вынуждена бежать с Херсонской области. Это месть тех, кто проиграл", - пишет Зеленский.

По словам президента, Россия не умеет воевать, в связи с чем прибегает к терроризму. Энергетический, артиллерийский и ракетные терроры, являются следствием деградации страны.

"Только освобождение нашей земли и надежные гарантии безопасности для Украины могут защитить наш народ от любых российских эскалаций. Ежедневно работаем с партнерами ради этого. Скоро будут весомые новости", - завил президент.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент провел очередное заседание Ставки. Во время заседания были подняты вопросы относительно восстановления энергетической системы страны и боев в Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине
NEWS
Оборона ВСУ на Донбассе и потуги оккупантов захватить Угледарский выступ: карты боев
Оборона ВСУ на Донбассе и потуги оккупантов захватить Угледарский выступ: карты боев
DAILY
Россия шагает в темноту. Почему ракетный террор ничего не изменит
Ростислав Шаправскийглавный редактор Россия шагает в темноту. Почему ракетный террор ничего не изменит