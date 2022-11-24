Зеленский анонсировал весомые новости для Украины

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.

"Почти каждый час я получаю сообщения об ударах оккупантов по Херсону и другим громадам области. Такой террор начался сразу после того, как российская армия была вынуждена бежать с Херсонской области. Это месть тех, кто проиграл", - пишет Зеленский.

По словам президента, Россия не умеет воевать, в связи с чем прибегает к терроризму. Энергетический, артиллерийский и ракетные терроры, являются следствием деградации страны.

"Только освобождение нашей земли и надежные гарантии безопасности для Украины могут защитить наш народ от любых российских эскалаций. Ежедневно работаем с партнерами ради этого. Скоро будут весомые новости", - завил президент.