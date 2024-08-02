Зеленський анонсував "сучасні рішення" для українських воїнів

"Провів нараду з командою Міністерства оборони. Готуємо нові й абсолютно сучасні рішення для наших воїнів, які точно приберуть багато зайвої бюрократії та паперової роботи з підрозділів", - розповів Зеленський.

За його словами, вже скоро ці рішення будуть презентовані українському суспільству.

"Мають (рішення - ред.) справді інноваційний вигляд", - додав президент.

Зміни в мобілізації

Нагадаємо, вчора Генеральний штаб ЗСУ анонсував зміни в мобілізації.

Вони передбачають, що командири військових частин зможуть призивати військовозобов'язаних, які виявили бажання проходити військову службу, без участі ТЦК.

Такі зміни, на думку військового командування, дозволять: