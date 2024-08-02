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Зеленський анонсував "сучасні рішення" для українських воїнів

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство оборони України готує нові та сучасні рішення для зменшення бюрократії та паперової роботи у підрозділах ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Провів нараду з командою Міністерства оборони. Готуємо нові й абсолютно сучасні рішення для наших воїнів, які точно приберуть багато зайвої бюрократії та паперової роботи з підрозділів", - розповів Зеленський.

За його словами, вже скоро ці рішення будуть презентовані українському суспільству.

"Мають (рішення - ред.) справді інноваційний вигляд", - додав президент.

Зміни в мобілізації

Нагадаємо, вчора Генеральний штаб ЗСУ анонсував зміни в мобілізації.

Вони передбачають, що командири військових частин зможуть призивати військовозобов'язаних, які виявили бажання проходити військову службу, без участі ТЦК.

Такі зміни, на думку військового командування, дозволять:

  • спростити механізм залучення громадян на військову службу по мобілізації;
  • командирам військових частин підібрати та призивати на військову службу особовий склад, який мотивований для захисту своєї Батьківщини;
  • військовозобов'язані можуть обрати вакантні посади, які є у військових частинах;
  • нівелювати ризики для громадян бути призваними через ТЦК та СП до інших військових частин (не за власним вибором).

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Володимир ЗеленськийЗбройні сили України