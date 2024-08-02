Зеленский анонсировал "современные решения" для украинских воинов

"Провел совещание с командой Министерства обороны. Готовим новые и абсолютно современные решения для наших воинов, которые точно уберут много лишней бюрократии и бумажной работы из подразделений", - рассказал Зеленский.

По его словам, уже скоро эти решения будут представлены украинскому обществу.

"Имеют (решение - ред.) действительно инновационный вид", - добавил президент.

Изменения в мобилизации

Напомним, вчера Генеральный штаб ВСУ анонсировал изменения в мобилизации.

Они предполагают, что командиры воинских частей смогут призывать военнообязанных, изъявивших желание проходить военную службу, без участия ТЦК.

Такие изменения, по мнению военного командования, позволят: