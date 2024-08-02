RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский анонсировал "современные решения" для украинских воинов

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство обороны Украины готовит новые и современные решения по уменьшению бюрократии и бумажной работы в подразделениях ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Провел совещание с командой Министерства обороны. Готовим новые и абсолютно современные решения для наших воинов, которые точно уберут много лишней бюрократии и бумажной работы из подразделений", - рассказал Зеленский.

По его словам, уже скоро эти решения будут представлены украинскому обществу.

"Имеют (решение - ред.) действительно инновационный вид", - добавил президент.

Изменения в мобилизации

Напомним, вчера Генеральный штаб ВСУ анонсировал изменения в мобилизации.

Они предполагают, что командиры воинских частей смогут призывать военнообязанных, изъявивших желание проходить военную службу, без участия ТЦК.

Такие изменения, по мнению военного командования, позволят:

  • упростить механизм привлечения граждан на военную службу по мобилизации;
  • командирам воинских частей подобрать и призывать на военную службу личный состав, мотивированный для защиты своей Родины;
  • военнообязанные могут избрать вакантные должности, находящиеся в воинских частях;
  • нивелировать риски для граждан быть призванными через ТЦК и СП в другие воинские части (не по собственному выбору).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВооруженные силы Украины