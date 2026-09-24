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Зеленський анонсував спільне виробництво технологій з провідними компаніями США

12:53 24.09.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Провідні американські компанії готові не лише вкладати нові інвестиції в українські оборонні технології, а й розпочати спільне виробництво.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

За словами глави держави, у Нью-Йорку він провів зустріч із керівництвом понад 30 провідних компаній США, а також членами Групи економічних радників.

Центральною темою цих переговорів була допомога Україні, яка дасть змогу країні вистояти взимку.

"Будуть нові інвестиції в оборонні технології та спільне виробництво, є домовленості і про спільні проєкти в енергетиці. Саме зміцнення нашої стійкості в різних сферах є головним завданням держави та наших партнерів перед початком зимового сезону", - наголосив Зеленський.

Окрім того, обговорювалися створення суверенного фонду, страхування воєнних ризиків і фінансування, доступні американським інвесторам уже зараз.

"Дуже цінуємо всіх, хто вже співпрацює з Україною, і розраховуємо, що таких партнерств ставатиме лише більше. Дякую!", - підсумував глава держави.

Що відомо про договір України з Raytheon

Нещодавно Зеленський повідомив, що американська компанія Raytheon, яка виробляє ракети для зенітно-ракетних комплексів Patriot, готова налагодити їх виробництво безпосередньо в Україні.

За словами глави держави, Київ уже попросив президента США Дональда Трамп максимально пришвидшити цей процес.

На цьому тлі Зеленський нагадав, що Україні вже зараз треба ліцензії, щоб підготувати виробництво Patriot.

Як пояснив глава держави, старт цього проєкту може відбутися протягом найближчого року.

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