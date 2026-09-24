Зеленский анонсировал совместное производство технологий с ведущими компаниями США

Ведущие американские компании готовы не только вкладывать новые инвестиции в украинские оборонные технологии, но и начать совместное производство.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.
По словам главы государства, в Нью-Йорке он провел встречу с руководством более 30-ти ведущих компаний США, а также членами Группы экономических советников.
Центральной темой этих переговоров была помощь Украине, которая позволит стране выстоять зимой.
"Будут новые инвестиции в оборонные технологии и совместное производство, есть договоренности и об общих проектах в энергетике. Именно укрепление нашей устойчивости в разных сферах является главной задачей государства и наших партнеров перед началом зимнего сезона", - подчеркнул Зеленский.
Кроме того, обсуждались создание суверенного фонда, страхование военных рисков и финансирование, доступные американским инвесторам уже сейчас.
"Очень ценим всех, кто уже сотрудничает с Украиной, и рассчитываем, что таких партнерств будет только больше. Спасибо!", - подытожил глава государства.
Недавно Зеленский сообщил, что американская компания Raytheon, которая производит ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot, готова наладить их производство непосредственно в Украине.
По словам главы государства, Киев уже попросил президента США Дональда Трамп максимально ускорить этот процесс.
На этом фоне Зеленский напомнил, что Украине уже сейчас нужны лицензии, чтобы подготовить производство Patriot.
Как объяснил глава государства, старт этого проекта может состояться в ближайшем году.