Зеленський анонсував спільне виробництво технологій з провідними компаніями США

Провідні американські компанії готові не лише вкладати нові інвестиції в українські оборонні технології, а й розпочати спільне виробництво.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

За словами глави держави, у Нью-Йорку він провів зустріч із керівництвом понад 30 провідних компаній США, а також членами Групи економічних радників.

Центральною темою цих переговорів була допомога Україні, яка дасть змогу країні вистояти взимку.

"Будуть нові інвестиції в оборонні технології та спільне виробництво, є домовленості і про спільні проєкти в енергетиці. Саме зміцнення нашої стійкості в різних сферах є головним завданням держави та наших партнерів перед початком зимового сезону", - наголосив Зеленський.

Окрім того, обговорювалися створення суверенного фонду, страхування воєнних ризиків і фінансування, доступні американським інвесторам уже зараз.

"Дуже цінуємо всіх, хто вже співпрацює з Україною, і розраховуємо, що таких партнерств ставатиме лише більше. Дякую!", - підсумував глава держави.