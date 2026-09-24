Зеленский анонсировал совместное производство технологий с ведущими компаниями США

Ведущие американские компании готовы не только вкладывать новые инвестиции в украинские оборонные технологии, но и начать совместное производство.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

По словам главы государства, в Нью-Йорке он провел встречу с руководством более 30-ти ведущих компаний США, а также членами Группы экономических советников.

Центральной темой этих переговоров была помощь Украине, которая позволит стране выстоять зимой.

"Будут новые инвестиции в оборонные технологии и совместное производство, есть договоренности и об общих проектах в энергетике. Именно укрепление нашей устойчивости в разных сферах является главной задачей государства и наших партнеров перед началом зимнего сезона", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, обсуждались создание суверенного фонда, страхование военных рисков и финансирование, доступные американским инвесторам уже сейчас.

"Очень ценим всех, кто уже сотрудничает с Украиной, и рассчитываем, что таких партнерств будет только больше. Спасибо!", - подытожил глава государства.