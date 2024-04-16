Зеленський анонсував скликання Ради Україна-НАТО і назвав тему

За його словами, Україна щодня працює над тим, щоб покращити свої відносини з партнерами. Зокрема, це необхідно для того, щоб отримувати більше реальної допомоги.

"Заради того, щоб досягти справжньої рівності в захисті від терору, коли і для нас тут, в Україні, у Європі, і в інших частинах світу діятимуть однакові, справді рівні правила, коли ми стикаємось з однаковими проявами терору, однаковими ударами ракет і дронів. За ці два дні ми вже чого лише не чули. Про різні конфлікти - тут, у Європі, і на Близькому Сході, – різні рівні загроз, різний повітряний простір. Хоча однакові "Шахеди" та балістика… Про різні загрози ескалації. Але хіба життя людські різні, хіба різна гідність у людей? Ні. Однаково кожне життя ми цінуємо. Повинні цінувати", - сказав Зеленський.

Він заявив що Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна - НАТО. Воно стосуватиметься питання захисту неба від російських ударів, постачання ППО та відповідних систем і ракет.

ППО для України

З початку повномасштабного вторгнення РФ Україна працює над посиленням своєї ППО. Але потреба в протиповітряній обороні стала сильнішою після відновлення російських ударів по об'єктах енергетики.

Зокрема, допомогти з пошуком ППО Україні обіцяла Німеччина. За словами німецького уряду, Берлін перегляне свої запаси та буде шукати по світу системи ППО, які можна передати Україні. Пізніше Німеччина оголосила про передачу Україні додаткової системи Patriot.

За словами Зеленського, для повного захисту українського неба від російських дронів та ракет, необхідно 25 систем Patriot. Однак у пріоритеті не лише Patriot, але й системи Samp-T, які теж здатні збивати балістику. Станом на сьогодні Україна веде переговори про отримання двох батарей Patriot та однієї батареї Samp-T.

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