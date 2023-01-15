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Зеленський анонсував ще більше санкцій для тих, хто намагався продати Україну

Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

РНБО спільно з відповідними органами працює над розширенням списку під санкційних осіб, котрі зрадили Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

За його словами, санкції будуть введені проти всіх, хто допомагає російському терору.

"Вважаю правильним, що саме сьогодні є рішення про розширення наших санкцій проти громадян Росії та інших осіб, які допомагають терору. Майже 200 - це список ретельно підготовлений, і за кожним прізвищем є відповідальна мотивація. Ті, хто виправдовує терор. Ті, хто змащує російську машину пропаганди. Ті, хто намагався продати Україну десь там у Москві. Ця публіка отримає повний перелік персональних обмежень. Ми зробимо все, щоб санкції діяли в максимально можливому масштабі - у Європі, у світі", - сказав президент.

Він відзначив, що невдовзі буде оголошено ще один список під санкційних осіб.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дії санкції РНБО проти майже двох сотень громадян Росії. У санкційний список потрапили знаменитості та публічні особи.

СБУ почала кримінальну справу проти колишньої ведучої телеканалів Віктора Медведчука за поїздки на окуповані території і пропагандистські сюжети. СБУ не розкриває ім'я журналістки, але джерела РБК-Україна у правоохоронних органах підтвердили, що мова йде про Діану Панченко.

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