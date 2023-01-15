Зеленский анонсировал еще больше санкций для тех, кто пытался продать Украину

СНБО совместно с соответствующими органами работает над расширением списка под санкционных лиц, предавших Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.
По его словам, санкции будут введены против всех, кто помогает российскому террору.
"Считаю правильным, что именно сегодня есть решение о расширении наших санкций против граждан России и других лиц, которые помогают террору. Почти 200 - это список тщательно подготовленный, и по каждой фамилии есть ответственная мотивация. Оправдывающие террор. Те, кто смазывает российскую машину пропаганды. Те, кто пытался продать Украину где-то там в Москве. Эта публика получит полный перечень персональных ограничений. Мы сделаем все, чтобы санкции действовали в максимально возможном масштабе - в Европе, в мире", - сказал президент.
Он отметил, что вскоре будет объявлен еще один список под санкционных лиц.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против почти двух сотен граждан России . В санкционный список попали знаменитости и публичные особы.
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