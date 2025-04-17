Зеленський анонсував санкції проти пропагандистів Кремля і виробників "Іскандерів"

Санкції України проти Росії

Нагадаємо, 11 квітня президент Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти осіб, які пов'язані з пропагандистським рупором Кремля.

У списку 71 людина та 18 пропагандистських медіа. Серед них проєкт Віктора Медведчука "Другая Украина".

До підсанкційних осіб застосовуються такі санкції як: блокування активів, позбавлення державних нагород; обмеження торгівельних операцій; запобігання виведенню капіталів; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань та заборона поширення медіа на території України.

Також Україна ввела санкції проти російського тіньового флоту, та містить додаток з переліком осіб, причетних до його функціонування.

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