Зеленский анонсировал санкции против пропагандистов Кремля и производителей "Искандеров"

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 18 апреля, введет два пакета санкций против пропагандистов Кремля и производителей ракет "Искандер".
Как сообщает РБК-Украина, об этом глава государства заявил во время брифинга.
"Два важных пакета санкций будут введены завтра в отношении пропагандистов Кремля и производителей ракет "Искандер", - сказал Зеленский.
Напомним, 11 апреля президент Владимир Зеленский ввел новые санкции против лиц, которые связаны с пропагандистским рупором Кремля.
В списке 71 человек и 18 пропагандистских медиа. Среди них проект Виктора Медведчука "Другая Украина".
К подсанкционным лицам применяются такие санкции как: блокирование активов, лишение государственных наград; ограничение торговых операций; предотвращение вывода капиталов; приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств и запрет распространения медиа на территории Украины.
Также Украина ввела санкции против российского теневого флота, и содержит приложение с перечнем лиц, причастных к его функционированию.
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