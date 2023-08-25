Зеленський анонсував рішення щодо посадовців, які "не думають про Україну"

"Вже готуємось і до наступного тижня. Будуть деякі спеціальні внутрішньополітичні наради. Вони вже заплановані. Щодо законодавчих рішень... Те, що точно убезпечить нашу державу від усіх, хто намагається послабити її, хто думає, на жаль, не про Україну, хоч і обіймає посади в державній системі. Сила України не має альтернатив", - наголосив президент.

Як повідомлялося, раніше цього місяця Зеленський заявив, що в усіх людей в Україні є одне завдання, а саме - збільшувати потенціал нашої держави на фронті й послаблювати все те, чим росіяни намагаються тиснути на українських воїнів.

Скандали у ТЦК

Останніми тижнями в Україні стали резонансними скандали, пов'язані з керівництвом військкоматів. Зокрема, журналісти виявили у начальника територіального центру комплектування Одеської області Євгена Борисова віллу в Іспанії та люксові автомобілі.

Раніше повідомлялося, що військові Дніпропетровської області підозрюються у незаконному збагаченні, оскільки він під час повномасштабної війни оформив на батька кілька автомобілів та дві квартири у Дніпрі.

В п'ятницю, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення Ради національної безпеки та оборони, яке передбачає доручення звільнити всіх начальників обласних військкоматів.

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