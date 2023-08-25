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Зеленский анонсировал решение по поводу должностных лиц, которые "не думают об Украине"

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov ua)
Автор: Карина Левицкая

На следующей неделе пройдут совещания по законодательным решениям, которые должны обезопасить страну от чиновников, которые не думают об украинском государстве, хотя и работают в государственной системе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Уже готовимся и к следующей неделе. Будут некоторые специальные внутриполитические совещания. Они уже запланированы. Что касается законодательных решений... То, что точно обезопасит наше государство от всех, кто пытается ослабить его, кто думает, к сожалению, не об Украине, хоть и занимает должности в государственной системе. Сила Украины не имеет альтернатив", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, ранее в этом месяце Зеленский заявил, что у всех людей в Украине есть одна задача, а именно - увеличивать потенциал нашего государства на фронте и ослаблять все то, чем россияне пытаются давить на украинских воинов.

Скандалы в ТЦК

В последние недели в Украине стали резонансными скандалы, связанные с руководством военкоматов. В частности, журналисты обнаружили у начальника территориального центра комплектования Одесской области Евгения Борисова виллу в Испании и люксовые автомобили.

Ранее сообщалось, что военные Днепропетровской области подозреваются в незаконном обогащении, поскольку во время полномасштабной войны он оформил на отца несколько автомобилей и две квартиры в Днепре.

В пятницу, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский принял решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее поручение уволить всех начальников областных военкоматов.

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Владимир Зеленский