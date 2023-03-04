Зеленський анонсував рішення Кабміну для зміцнення місцевих бюджетів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

"Домовилися сьогодні, що вже в березні Кабмін підготує рішення, які потрібні нашим громадам для бюджетної стійкості. Відповідні зміни до закону про державний бюджет України будуть запропоновані Верховній Раді", - сказав Зеленський.

Також він зазначив, що сьогодні Кабмін затвердив Державну антикорупційну програму. Це системні кроки, які дадуть державі більше прозорості, а суспільству - більше можливостей для взаємодії з державою.