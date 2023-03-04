Зеленський анонсував рішення Кабміну для зміцнення місцевих бюджетів

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові рішення Кабінету міністрів для збільшення місцевих бюджетів вже цього місяця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.
"Домовилися сьогодні, що вже в березні Кабмін підготує рішення, які потрібні нашим громадам для бюджетної стійкості. Відповідні зміни до закону про державний бюджет України будуть запропоновані Верховній Раді", - сказав Зеленський.
Також він зазначив, що сьогодні Кабмін затвердив Державну антикорупційну програму. Це системні кроки, які дадуть державі більше прозорості, а суспільству - більше можливостей для взаємодії з державою.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Кабінет міністрів підтримав розпорядження, згідно з яким конфісковане у Віктора Януковича майно переходить до управління Фонду держмайна.
Також раніше ми писали, що Кабмін вніс зміни до порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії РФ. До нього внесли напрямок селянських та/або фермерських господарств.
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