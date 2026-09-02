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Главная » Бизнес » Экономика

Зеленский анонсировал решения для помощи бизнесу, который атакует РФ

22:49 02.09.2026 Ср
2 мин
Логистически важные бизнесы получат дополнительную поддержку
aimg Елена Бджола
Зеленский анонсировал решения для помощи бизнесу, который атакует РФ Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskyy.official)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Государство усилит поддержку украинских бизнесов, работающих в условиях российских ударов и критически важных для страны. Кабмин наработал соответствующие решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского после встречи с представителями украинского бизнеса в Telegram.

Поддержка бизнеса увеличится

Зеленский встретился с владельцами, руководителями и директорами крупнейших продуктовых и строительных супермаркетов, гипермаркетов и маркетплейсов.

"Министры финансов и экономики вместе с Нацбанком и командой Офиса в ближайшее время должны подготовить решение о расширении программ поддержки для бизнеса", - заверил он.

В частности, масштабируется программа доступного кредитования для бизнеса, чтобы они могли дать украинцам все необходимое.

По словам президента, Министерство иностранных дел должно помочь:

  • с необходимыми договоренностями с партнерами для сохранения работы бизнеса в Украине,
  • необходимой экономической активностью.

Зеленский сообщил, что соответствующие задачи определены. Потребности бизнеса будут фиксироваться еженедельно, встречи будут проводиться на регулярной основе.

Также решат вопросы:

  • обновления решений и регуляций,
  • необходимого изменения алгоритмов ради нормального снабжения городов и громад.

Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский заявил, что рассчитывает на четкую работу правительства и всех парламентариев по поддержке законопроектов № 15460 и № 15112д. Они предусматривают отмену льгот на посылки стоимостью до 150 евро.

Также сообщалось, что Зеленский подписал указ по выполнению комплексных планов стойкости в регионах и непосредственно в Киеве.

Кроме того, Украина рассматривает несколько вариантов борьбы с атаками России в портах и один из них - переговоры союзников с Москвой, говорит Зеленский.

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