Зеленский анонсировал решения для помощи бизнесу, который атакует РФ
Государство усилит поддержку украинских бизнесов, работающих в условиях российских ударов и критически важных для страны. Кабмин наработал соответствующие решения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского после встречи с представителями украинского бизнеса в Telegram.
Поддержка бизнеса увеличится
Зеленский встретился с владельцами, руководителями и директорами крупнейших продуктовых и строительных супермаркетов, гипермаркетов и маркетплейсов.
"Министры финансов и экономики вместе с Нацбанком и командой Офиса в ближайшее время должны подготовить решение о расширении программ поддержки для бизнеса", - заверил он.
В частности, масштабируется программа доступного кредитования для бизнеса, чтобы они могли дать украинцам все необходимое.
По словам президента, Министерство иностранных дел должно помочь:
- с необходимыми договоренностями с партнерами для сохранения работы бизнеса в Украине,
- необходимой экономической активностью.
Зеленский сообщил, что соответствующие задачи определены. Потребности бизнеса будут фиксироваться еженедельно, встречи будут проводиться на регулярной основе.
Также решат вопросы:
- обновления решений и регуляций,
- необходимого изменения алгоритмов ради нормального снабжения городов и громад.
Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский заявил, что рассчитывает на четкую работу правительства и всех парламентариев по поддержке законопроектов № 15460 и № 15112д. Они предусматривают отмену льгот на посылки стоимостью до 150 евро.
Также сообщалось, что Зеленский подписал указ по выполнению комплексных планов стойкости в регионах и непосредственно в Киеве.
Кроме того, Украина рассматривает несколько вариантов борьбы с атаками России в портах и один из них - переговоры союзников с Москвой, говорит Зеленский.