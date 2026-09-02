Зеленский анонсировал решения для помощи бизнесу, который атакует РФ

Государство усилит поддержку украинских бизнесов, работающих в условиях российских ударов и критически важных для страны. Кабмин наработал соответствующие решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского после встречи с представителями украинского бизнеса в Telegram.

Поддержка бизнеса увеличится

Зеленский встретился с владельцами, руководителями и директорами крупнейших продуктовых и строительных супермаркетов, гипермаркетов и маркетплейсов.

"Министры финансов и экономики вместе с Нацбанком и командой Офиса в ближайшее время должны подготовить решение о расширении программ поддержки для бизнеса", - заверил он.

В частности, масштабируется программа доступного кредитования для бизнеса, чтобы они могли дать украинцам все необходимое.

По словам президента, Министерство иностранных дел должно помочь:

с необходимыми договоренностями с партнерами для сохранения работы бизнеса в Украине,

необходимой экономической активностью.

Зеленский сообщил, что соответствующие задачи определены. Потребности бизнеса будут фиксироваться еженедельно, встречи будут проводиться на регулярной основе.

Также решат вопросы:

обновления решений и регуляций,

необходимого изменения алгоритмов ради нормального снабжения городов и громад.

Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский заявил, что рассчитывает на четкую работу правительства и всех парламентариев по поддержке законопроектов № 15460 и № 15112д. Они предусматривают отмену льгот на посылки стоимостью до 150 евро.