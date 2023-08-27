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Зеленський анонсував проведення Ставки: що обговорюватимуть

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Наступного тижня відбудеться засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення голови держави.

"На тижні, як і завжди, будуть засідання Ставки. Порядок денний уже визначено", - заявив він. 

За словами Зеленського, на засіданні, серед іншого, будуть рішення, які дозволяють ще посилити українських військових.

"Військовому командуванню - активніше готувати інфраструктуру для нових українських літаків. Дипломатам - активніше просувати в комунікації з партнерами все те, що потрібно саме нашим воїнам. У кожному із підрозділів запити дуже чіткі. Саме такими мають бути й результати української дипломатії", - заявив президент. 

Військова допомога ЗСУ

Нещодавно Фінляндія схвалила новий пакет військової допомоги Україні. Гельсінкі надішлють українцям військову техніку на суму 94 мільйони євро. Але з міркувань безпеки додаткові подробиці щодо вмісту допомоги, способу та графіку її доставки не оголошуються.

Крім того, Латвія передала у користування України ще один вертоліт Мі-17.

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