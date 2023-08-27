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Зеленский анонсировал проведение Ставки: что будут обсуждать

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

На следующей неделе состоится заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на строительство главы государства.

"На неделе, как и всегда, будут заседания Ставки. Повестка дня уже определена", - заявил он. 

По словам Зеленского, на заседании, среди прочего, будут решения, которые позволяют еще усилить украинских военных.

"Военному командованию - активнее готовить инфраструктуру для новых украинских самолетов. Дипломатам - активнее продвигать в коммуникации с партнерами все то, что нужно именно нашим воинам. В каждом из подразделений запросы очень четкие. Именно такими должны быть и результаты украинской дипломатии", - заявил президент.

Военная помощь ВСУ

Недавно Финляндия приняла новый пакет военной помощи Украине. Хельсинки пришлют украинцам военную технику на сумму 94 миллиона евро. Но из соображений безопасности дополнительные подробности относительно содержания помощи, способа и графика ее доставки не оглашаются.

Кроме того, Латвия передала в использование Украины еще один вертолет Ми-17.

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